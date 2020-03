Coronavirus : un deuxième cas au Cameroun

Le ministère camerounais de la Santé publique annonce la confirmation d'un deuxième cas de COVID-19 sur le territoire camerounais. Il s'agit d'une citoyenne camerounaise qui a été en contact étroit avec le premier sujet confirmé.



Les deux cas sont isolés à l'hôpital central de Yaoundé et reçoivent un traitement symptomatique approprié.



"Les commodités de base sont assurées dans le strict respect des exigences éthiques et de sécurité sanitaire. Le traçage et la recherche des sujets contacts particulièrement à risque est effective", indique le ministère de la Santé publique dans un communiqué.



Le ministère de la Santé publique appelle à la vigilance des populations et au respect des règles d'hygiène telles que recommandées, notamment se laver les mains avec de l'eau propre et du savon.



Il exhorte particulièrement les personnes ayant été en contact avec les deux cas susvisés à composer le 1510.



"Toute personne ayant effectué un voyage hors du Cameroun ou ayant été en contact avec un voyageur en provenance des pays concernés par le Covid-19, est invité à composer immédiatement le 1510 afin d'être pris en charge", affirme le ministre de la Santé publique, Dr. Manaouda Malachie.



"La situation est sous contrôle et tout est mis en oeuvre pour circonscrire ce foyer épidémique dans les meilleurs délais", assure le ministère de la Santé publique.



Des informations complémentaires seront apportées au cours d'un point de presse qui sera donné samedi 7 mars 2020 à 11 heures.