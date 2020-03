Coronavirus : un premier cas confirmé en Centrafrique

Un premier cas de Coronavirus a été annoncé samedi en Centrafrique par le ministère de la Santé.



Il s'agit d'un ressortissant italien âgé de 74 ans. Il est entré sur le territoire centrafricain le 8 mars 2020 à partir de l'aéroport de Bangui, via un vol de la compagnie Royal Air Maroc. Il était en provenance de Milan, en Italie.



L'Institut Pasteur de Bangui a confirmé le cas après des tests.



"Toute la population est encouragée à signaler aux autorités sanitaires, toute personne présentant la fièvre, la toux ou difficulté respiratoire avec une notion de séjour dans un pays en épidémie et/ou de contact avec une personne ayant séjourné dans un pays en épidémie", a déclaré le ministre de la Santé, Pierre Somsé.



Il a invité la population à ne pas céder à la panique et à se référer aux services de santé les plus proches ou à contacter le ministère au numéro 1212 en cas de besoin.



Des dispositions ont été prises pour éviter la propagation, tandis que les autorités sanitaires ont pris des mesures en amont pour faire face à la pandémie.