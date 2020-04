Coronavirus : un tigre testé positif à New York

Une tigre de 4 ans du zoo du Bronx à New York a été testée positive au COVID-19, a déclaré dimanche le zoo.



Un gardien du zoo qui était atteint du COVID-19 mais asymptomatique, a infecté le tigre, a déclaré le zoo, dans une déclaration rapportée par Business Insider.



Le zoo a déclaré que le tigre avait perdu l'appétit mais devrait se rétablir.



Il n'y a aucune preuve que les animaux peuvent transmettre le COVID-19 à des personnes, a déclaré le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) dans un communiqué.



Toutefois, les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé que les personnes infectées par le virus évitent tout contact avec des animaux domestiques et d'autres animaux.