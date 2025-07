Côté d’Ivoire : 227 000 ménages sortis de la vulnérabilité grâce aux Filets sociaux productifs

Le programme Filets sociaux productifs mis en place depuis 2017 a touché, à ce jour, dans 108 communes et 4300 villages 527 000 ménages, dont 300 000 actifs et 227 000 sortis de la vulnérabilité, pour 171 milliards FCFA, a déclaré la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo.



La ministre était l’invitée de Gouv’Talk du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), retransmis sur la page Facebook du gouvernement, le jeudi 24 juillet 2025.



« Les ménages vulnérables bénéficiaires des Filets sociaux sont accompagnés. Ils perçoivent, tous les trois mois pendant trois ans, des transferts monétaires de 36 000 FCFA. Ils sont également incités à avoir une Activité génératrice de revenus (AGR) telle que les travaux champêtres, le commerce, etc., pour continuer de vivre décemment une fois sortis du programme », a précisé la ministre.



En termes d’impact, a-t-elle relevé, 80% des ménages vulnérables sont sortis de la pauvreté, 78% ont enregistré une amélioration de leur alimentation et 80% font la déclaration de naissance de leurs enfants.



En plus, a poursuivi Myss Belmonde Dogo, un accent est mis sur la sensibilisation à la scolarisation des enfants et la fréquentation des centres de santé. L’un des gros avantages des Filets sociaux, a soutenu la ministre, c’est que les bénéficiaires sont gratuitement enrôlés à la CMU par le gouvernement.



Se félicitant des retours encourageants, elle a annoncé que ce sont plus d’un million de ménages vulnérables qui sont visés à l’horizon 2030 dans les 31 régions du pays. Elle a rappelé que pour être éligible aux Filets sociaux, le ménage pouvant comprendre entre 4 et 10 personnes, doit vivre dans l'extrême pauvreté et être constitué, entre autres, d’un veuf avec ses enfants, d’une veuve avec ses enfants, des deux conjoints, etc.



Myss Belmonde Dogo a ajouté que 1000 agents, associés aux directeurs régionaux, sont dédiés aux Filets sociaux. Une visite à domicile est effectuée pour confirmer la vulnérabilité des ménages. Le choix et la validation des bénéficiaires se font en collaboration avec les autorités villageoises.