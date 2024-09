Côte d'Ivoire : Autonomisation des jeunes par le financement des activités génératrices de revenus

Naminata Koné, 30 ans, préside cette association de trente membres. Il y a quelques années, confrontée à des difficultés pour développer son activité, elle a sollicité l'aide de l'Agence Emploi Jeunes en 2022. Cette agence, créée en 2019, a pour mission d'accompagner les jeunes de la région.



"Nous avons soumis notre candidature dans le cadre de l’aide aux petites entreprises et nous avons reçu un appui financier conséquent", explique Naminata.



Grâce à un financement d’environ 6 millions de FCFA, l'Association Denguélé Poterie a pu élargir ses activités. Avec cet appui, Naminata et son équipe ont acquis un entrepôt et du matériel moderne pour faciliter le travail.



“Nous avons un four, une broyeuse, des tricycles et bien d’autres matériels. Nous sommes plus efficaces avec ces équipements”, assure-t-elle.



Deux ans après avoir reçu cette aide, les ventes de l'association ont considérablement augmenté, passant de 2 000 pots vendus par mois à environ 6 000 récipients.



Sur tout le territoire national, de nombreux jeunes bénéficient de l'accompagnement du gouvernement pour créer ou développer des activités génératrices de revenus. En 2023, dans le cadre du Programme Jeunesse du Gouvernement (PJGouv 2023-2025), 28 552 jeunes ont reçu des financements pour leurs projets, illustrant l'engagement du gouvernement à favoriser l'autonomisation des jeunes à travers des initiatives concrètes.