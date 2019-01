Côte d’Ivoire/Caravane d’information et de dégustation de la pomme d’anacarde : Une rencontre avec la presse prévue jeudi 31 janvier

Une conférence de presse pour annoncer la caravane d’information et de dégustation, en vue de la valorisation de la pomme d’anacarde se tiendra le jeudi 31 janvier à Abidjan-Cocody, indique une note parvenue à Alwihdainfo.

Cette caravane qui sillonnera des villes autour du parc national de la Comoé dans le nord de la Côte d’Ivoire, en plus d’Abidjan, est initiée par le Programme de développement des espaces économiques et naturels Taï et Comoé en Côte d’Ivoire (PROFIAB II) de la Coopération internationale allemande (GIZ).

D’après le communiqué, la caravane vise à soutenir la population rurale, afin d’augmenter de façon significative ses revenus issus de l’agriculture, en visant plus particulièrement la durabilité écologique, dans un contexte d’amélioration des conditions de conservation de la biodiversité dans des aires protégées.

La rencontre avec les hommes de médias va porter sous le thème : « La valorisation de la pomme d’anacarde en Côte d’Ivoire à travers une caravane d’information et de dégustation organisée par le PROFIAB du 7 au 24 février 2019 autour du parc nationale de la Comoé et à Abidjan ».