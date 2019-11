Côte d’Ivoire/Concours d’art oratoire : L’édition 2019 de «La flamme linguistique» ouverte à tous les apprenants du pays

Contrairement à la deuxième édition 2018 du concours d’art oratoire dénommé : « La flamme linguistique », qui se limitait aux élèves et étudiants du district autonome de Yamoussoukro, la troisième édition 2019 est ouverte à tous les apprenants de Côte d’Ivoire. C’est l’annonce faite par Dr Richard Bayala, initiateur dudit concours, au cours de la cérémonie de lancement, le 6 novembre 2019 à l'Ecole supérieure africaine des Tic (Esatic), sise à Abidjan-Treichville.

Il a rappelé que ce concours d’art oratoire vise à « équiper, encadrer, puis à encourager les apprenants, à développer quelques compétences linguistiques indispensables, pour leur brillante carrière ».

Mieux, il dira: « L’objectif immédiat est de donner des techniques d’art oratoire aux candidats, afin qu’ils acquièrent des prises de parole réussies, lors de leurs soutenances de mémoire ou même au cours de la présentation de leurs fruits de recherche. Puis, à long terme, leur donner des rudiments, en vue de favoriser leur insertion dans le tissu socio-professionnel».

La troisième édition de ce concours mettra en compétition plus d’une dizaine d’universités et grandes écoles publiques et privées de Côte d’Ivoire. Les épreuves soumises aux candidats sont : « Le plaidoyer, le débat, le projet et le grand oral ». Les langues d’expression étant le Français et l’Anglais. La finale du concours est prévue le 30 mai 2020, à l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) de Yamoussoukro.

En marge de cette cérémonie de lancement, des ouvrages édictés en vue de permettre aux élèves et étudiants ou tout apprenant, à mieux s’exprimer en Français, ont été présentés et dédicacés par leurs auteurs, en l’occurrence, l’enseignante-chercheuse Dr Irié Lou Gohi, et le Journaliste Ricardo Zama.