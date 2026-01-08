Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Côte d'Ivoire - Diplomatie : Alassane Ouattara en séjour en France


Alwihda Info | Par - 9 Janvier 2026


Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a décollé de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce jeudi 8 janvier 2026. Bien que l'agenda précis de ce séjour n'ait pas été entièrement dévoilé par la présidence, ce type de déplacement s'inscrit généralement dans un cadre de coopération bilatérale étroite.


Côte d'Ivoire - Diplomatie : Alassane Ouattara en séjour en France



 

Au regard de l'actualité régionale et internationale en ce début d'année 2026, plusieurs dossiers pourraient être au menu des échanges (si des rencontres officielles sont prévues) :
 

  • Coopération Économique : Suivi des investissements français en Côte d'Ivoire et point sur les grands chantiers (Métro d'Abidjan, infrastructures énergétiques).
     

  • Stabilité Régionale : Discussions sur la situation sécuritaire au Sahel et au sein de la CEDEAO, où la Côte d'Ivoire joue un rôle de pivot.
     

  • Partenariat Stratégique : Renforcement des liens avec l'Élysée sur les questions de défense et de lutte contre le terrorisme dans le golfe de Guinée.




Un début d'année sous le signe de la mobilité


Ce départ intervient alors que la sous-région ouest-africaine traverse une période de mutations politiques importantes. Le leadership du Président Ouattara reste une voix écoutée à Paris pour les questions de stabilité en Afrique de l'Ouest.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


