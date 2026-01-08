Côte d'Ivoire - Diplomatie : Alassane Ouattara en séjour en France

Au regard de l'actualité régionale et internationale en ce début d'année 2026, plusieurs dossiers pourraient être au menu des échanges (si des rencontres officielles sont prévues) :





Coopération Économique : Suivi des investissements français en Côte d'Ivoire et point sur les grands chantiers (Métro d'Abidjan, infrastructures énergétiques).



Stabilité Régionale : Discussions sur la situation sécuritaire au Sahel et au sein de la CEDEAO, où la Côte d'Ivoire joue un rôle de pivot.



Partenariat Stratégique : Renforcement des liens avec l'Élysée sur les questions de défense et de lutte contre le terrorisme dans le golfe de Guinée.







Un début d'année sous le signe de la mobilité



Ce départ intervient alors que la sous-région ouest-africaine traverse une période de mutations politiques importantes. Le leadership du Président Ouattara reste une voix écoutée à Paris pour les questions de stabilité en Afrique de l'Ouest.

