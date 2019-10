Côte d’Ivoire-Etats Unis : S.E.M Haïdara Mamadou, Ambassadeur de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, rencontre l’Ambassadeur Andrew Young à Atlanta

L’Ambassadeur de Côte d’Ivoire aux Etats Unis, S.E.M Mamadou Haïdara, a rencontré l’Ambassadeur américain Andrew Young, le 3 septembre 2019, à Atlanta, à la Fondation Andrew Young.

Au cours de leur entretien, les deux Ambassadeurs ont notamment échangé sur le 18ème Forum ministériel AGOA d’août 2019 d’Abidjan, le partenariat entre les Universités ivoiriennes et américaines, l’établissement d’une ligne aérienne directe entre les deux pays et enfin la construction d’une ligne de métro dans la région ouest-africaine.

SEM Haidara a remercié d’entrée l’Ambassadeur Andrew Young pour le soutien inestimable qu’il a toujours apporter à la Côte d’Ivoire et pour la réalisation par la Fondation Andrew Young du film sur la Côte d’Ivoire qui a été projeté lors du 18ème forum AGOA qui s’est déroulé du 3 au 6 août à Abidjan, avec la participation d’une trentaine de pays éligibles et d’une importante délégation américaine constituée de plus de deux cents (200) officiels américains.

Sur le Forum AGOA, le Chef de la Mission diplomatique de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis a remercié l’Ambassadeur Andrew Young et, à travers lui, les Etats-Unis pour leur soutien à la Côte d’Ivoire qui a réussi l’organisation de cet évènement.

Abordant la question de l’éducation, l’Ambassadeur Haidara a souligné l’urgente nécessité d’avoir de grandes Ecoles en Côte d’Ivoire, à l’instar de l’INPHB de Yamoussoukro, pour permettre le renforcement du partenariat entre les deux pays. Il a noté que depuis le début de ce partenariat, 3000 étudiants ont fini leurs études ou sont au niveau master. On enregistre aujourd’hui des étudiants de niveau doctorat (PHD).

Au niveau du transport, les questions relatives à l’établissement d’une ligne directe entre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis avec la compagnie DELTA, de même que la construction d’une ligne de métro qui pourra desservir la sous-région ouest-africaine et la mise en place d’une structure de maintenance d’avions en Côte d’Ivoire ont été abordées.

L’Ambassadeur Andrew Young qui s’est félicité de la tenue de cette rencontre a souhaité un cadre de discussions sur ces différentes questions, particulièrement pour l’établissement d’une ligne aérienne directe entre les Etats-Unis et la Côte d’Ivoire.