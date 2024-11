Côte d’Ivoire : FISAT 2024, les acteurs invités à investir dans les infrastructures modernes

Le ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des affaires maritimes, Célestin Serey Doh, a invité les acteurs de l'écosystème des transports à investir dans les infrastructures modernes, favoriser l'intégration des technologies numériques et garantir la sécurité et la durabilité des services.



Il a lancé cet appel à l'ouverture de la 8ème édition du Forum international et salon africain des transports (FISAT) sur le thème : « Transports, logistique et infrastructures : l'usager au cœur des politiques et stratégies », le 21 novembre 2024 à Abidjan. Poursuivant, le ministre délégué a indiqué que le développement des infrastructures et des services de transports dépend de la capacité des acteurs à collaborer et à innover.



« Votre rôle est essentiel, votre expertise, votre créativité et votre engagement sont indispensables pour co-construire un écosystème de transport qui soit efficace, durable et à l'écoute des citoyens », a-t-il souligné.



Célestin Serey Doh a fait savoir que le secteur des transports est en plein essor en Côte d'Ivoire, ajoutant que la sécurité routière est en plein renforcement et le système de transport intelligent est en expansion. Tout comme le renforcement des capacités des conducteurs et gestionnaires d'entreprises de transport routier qui ne cesse de prendre de l'ampleur.



Et d'évoquer des travaux en cours pour faciliter la mobilité des usagers, notamment, le projet de métro d'Abidjan, la ligne BRT appelée à relier Yopougon à Bingerville. Cette année, le FISAT sera meublé de plusieurs activités.



Il s'agit de l'exposition commerciale, des ateliers, des panels, des rencontres B to B et l'école de la route entamée depuis l'année dernière pour permettre aux enfants d'avoir une idée du code de la route.