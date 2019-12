Côte d’Ivoire/Fêtes de fin d’année : Des kits alimentaires pour les mutualistes de la polyclinique de l’Indénié

La Mutuelle des agents de la Polyclinique internationale de l’Indénié (MAPII) a offert des kits alimentaires, composés de riz, huiles, pates alimentaires etc., à ses adhérents, à la faveur des fêtes de fin d’année (Réveillon et nouvel an). Cette cérémonie qui est à sa deuxième édition, s’est déroulée le 28 décembre dans les locaux de ledit établissement sanitaire, en présence du directeur général, Dr Paul Emile Boris.

Ainsi, a-t-il indiqué au cours de la remise symbolique que c’est un « symbole de solidarité ». Il a ensuite plaidé en vue d’une double ration pour le personnel plus fragile (mutualistes au bas de l’échelle moins rémunérés) dans la distribution des kits.

Se félicitant du dynamisme de la mutuelle, Dr Paul Emile Boris a adressé ses encouragements à tous les adhérents, puis invité à la conjugaison de toutes les forces, pour l’entraide et la solidarité parfaite entre les membres. Le directeur général s’est enfin déclaré toujours à l’écoute et disponible, à apporter son aide à la mutuelle.

Pour sa part, le président de la MAPII, Ouattara Souleymane a, au nom des mutualistes, traduit sa reconnaissance au directeur général, ainsi qu’à son adjoint, Dr Arsène Pegnan pour leurs concours remarquables, à l’organisation de l’événement. Il a annoncé un moment de retrouvaille dans un restaurant de la place, pour une « bouffe party » entre les mutualistes, suivie d’un après-midi dansant le 31 décembre, à l’occasion du Réveillon de la Saint-Sylvestre.

Signalons que bien avant la cérémonie de remise de kits alimentaires, la MAPII avait organisé la veille, c'est-à-dire vendredi, un arbre de Noël au profit des enfants des mutualistes, avec au menu : remise de cadeaux, jeux de loisirs, gouters, etc.