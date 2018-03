Côte d’Ivoire/Forum de l’emploi et de l’entreprenariat féminin 2018 : La 5e édition du 16 au 17 mars à Abidjan

La 5e édition du Forum de l’emploi et de l’entreprenariat féminin (Feef) va se tenir du 16 au 17 mars 2018 à l’espace Latrille Events d’Abidjan-Cocody.



Organisée par l’agence panafricaine de communication Alpha oméga services Africa (Aos Africa), cette plate-forme d’échanges dédiée à la femme, vise la « valorisation de ses compétences, son autonomisation, le développement de sa carrière et un appui à l’entreprenariat ». A indiqué la commissaire général, Sandrine Roland, lors du lancement officiel de l’événement à Abidjan-Cocody.



Cette édition 2018 baptisée « Feef 5 étoiles », où un parterre de conférencières est annoncé va se dérouler autour du thème : « Osez réaliser vos rêves ».



Selon la commissaire général, elle sera très festive, avec des témoignages, des hommages et reconnaissances rendus à l’endroit des femmes, en plus d’une innovation de taille.



Il s’agit du dialogue des générations pour construire des femmes de demain. C'est-à-dire : « une plate-forme qui mettra face à face des dames accomplies d’un côté et de l’autre, des jeunes filles. Celles-ci pourront poser toutes sortes de questions à leurs devancières qui sont des modèles d’aujourd’hui », a-t-elle expliqué.



Sandrine Roland a également signifié que ce rendez-vous prévoit accueillir 3000 femmes, dont 2000 déjà inscrites. Ainsi, a-t-elle lancé un appel aux femmes de toutes les couches sociales à s’inscrire massivement en ligne ou par appel téléphonique, voire sur place, sur le lieu de la cérémonie.