Côte d’Ivoire/Gestion du Covid-19 aux points d'entrée : L’OIM fait don d’équipements sanitaires aux agents des postes frontaliers terrestres

La mission de l’Organisation internationale pour les migrations (Oim) en Côte d’Ivoire avec l’appui de la Coopération allemande, a remis un ensemble d’équipements sanitaires au ministère de la Sécurité et de la Protection civile destiné aux agents aux frontières terrestres, dans le contexte de lutte contre la propagation du Covid-19.

Ce don a qui pour objectif d’appuyer les autorités ivoiriennes dans leurs efforts de gestion des points d’entrée terrestres du pays, est composé de 7500 paires de gants, 10 000 cache- nez, 2000 flacons de savon liquide, 3000 rouleaux de papiers jetables, 1500 flacons de gels hydro-alcooliques. A cela s’ajoute, l’achat en cours de 40 tablettes de référencement des voyageurs aux postes frontières.

Cet ensemble d’équipements a été réceptionné par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général Vagondo Diomandé, des mains du chef de mission de l’Oim, Marina Schram, le 11 mai à Abidjan-Plateau.

Ainsi, Général Vagondo Diomandé a relevé : « Ce don de ce jour est très précieux, car c’est un complément de taille du matériel sanitaire de nos forces aux frontières ». Il a par la suite exprimé la reconnaissance du gouvernement à l’Oim , ainsi qu’à la Coopération allemande, représentée par son ambassadeur accrédité en Côte d’Ivoire, SEM Michael Grau.

Pour sa part, Marina Schram a souligné que cet appui s’inscrit dans le cadre du projet : « Renforcer les capacités des autorités de la Côte d’Ivoire à apporter une réponse intégrée à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants » (Cocotip), financé par la République Fédérale d’Allemagne.

Elle a en outre relevé qu’il était indispensable que les agents en première ligne aux frontières, chargés de surveiller les mesures de fermeture et les marchandises autorisées, soient équipés de manière à ne pas prendre de risques.