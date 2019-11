Côte d'Ivoire/Grand-Bassam : Les Lions Clubs de Côte d’Ivoire font don de vivres et non-vivres aux familles sinistrées

Les Lions Clubs de Côte d’Ivoire sont allés témoigner leur soutien et générosité, à l’endroit des sinistrés de Grand-Bassam, dû fait des récentes inondations survenues. C’est dans un élan de solidarité que les membres des clubs services, avec à leur tête le Gouverneur du District 403 A2, Christiane Duncan, ont fait don de vivres et non-vivres, aux familles sinistrées.

D’une valeur totale de 6 millions de F Cfa, la remise de ce don s’est déroulée le 12 novembre 2019, au groupe scolaire 1 et 2 du quartier France de Grand-Bassam.

Selon le Gouverneur Christiane Duncan, les Lions ne pouvaient rester indifférents, vu la situation de détresse des populations, qui ont vécues difficilement cette tragédie. Ainsi, elle dira : « Conscient que les besoins des sinistrés sont énormes, nous voulons apporter toute la compassion, le réconfort et même le sourire, à travers ce don ».

Le Gouverneur du District 403 A2 a ensuite procédé à une remise symbolique de ce don. De même que des fanions dédicacés et remis aux autorités préfectorales, municipales et régionales, en vue de marquer son passage et traduire son soutien.

Au nom du préfet de Grand-Bassam, le secrétaire général 1 de préfecture, Coulibaly Magloire a exprimé toute la reconnaissance aux Clubs Lions de Côte d’Ivoire, pour cet acte de générosité, envers les populations sinistrées.

Traduisant pour sa part, la gratitude de la municipalité, Ouegnin Daniel, représentant le maire de la cité balnéaire, a émis le souhait que d’autres donateurs emboîtent le pas, à ce club service.