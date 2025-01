Côte d’Ivoire : Hadj 2025, le coût du voyage et le nombre de pèlerins restent inchangés

Comme en 2024, le coût du Hadj 2025 est fixé à 3,250 millions de FCFA et le quota de 10 000 pèlerins ivoiriens est reconduit par l'Arabie Saoudite.



Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a donné l'information ce mercredi 8 janvier 2025 à Abidjan-Plateau, au cours de la cérémonie de lancement de l'édition 2025 du Hadj, 5ème pilier de l'islam. Les 10 000 pèlerins, a indiqué le ministre de l'Intérieur, sont constitués de 7 000 pèlerins pour le contingent étatique et 3 000 pèlerins pour les opérateurs privés.



Concernant le tarif, il a précisé qu'il est resté inchangé grâce à la « magnanimité du Président de la République, Alassane Ouattara ».



Pour répondre aux nouvelles directives de l'Arabie Saoudite, Vagondo Diomandé a annoncé trois groupes d'opérateurs privés, notamment Baraka Hadj, Firdaous Hadj et Hadj Mabrouk, à qui il a remis des agréments pour la bonne organisation du Hadj 2025. « Ce schéma a été mis en place pour garantir la participation de tous. Ces trois groupements sont constitués de l'ensemble des opérateurs privés », a-t-il expliqué.



Le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim), Cheick Al Aima Ousmane Diakité a saisi l'occasion pour faire des recommandations. Il a appelé les organisateurs publics et privés du Hadj à privilégier l'esprit d'engagement et de dévouement pour la noble cause de l'Islam, non sans rappeler les objectifs qui leur sont assignés.



Il a exhorté les candidats et futurs pèlerins du Hadj 2025, à la discipline et à une préparation rigoureuse. Le directeur général des cultes, Massemba Bamba, a présenté le chronogramme de l'édition 2025 du Hadj. Le processus d'enrôlement des pèlerins commencera par la phase de sensibilisation prévue du 9 au 22 janvier 2025.



L'ouverture de la plateforme www.sygepci.com en vue de l'identification des futurs pèlerins est programmée pour le 23 janvier. Les consultations médicales débuteront le 27 janvier. Et la date du 29 janvier verra l'ouverture des trésoreries ainsi que le début de la prise des empreintes. Il faut rappeler que le Hadj 2025 se tiendra au cours du mois de juin prochain.



La cérémonie organisée par la Direction générale des cultes, avec la collaboration du Commissariat du Hadj, a vu la participation de l'ambassadeur du royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Saad Bin Bakheat Al Qathami, d'une forte communauté musulmane composée entre autres de guides religieux et d'opérateurs privés et publics.