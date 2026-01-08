Côte d’Ivoire : « La forte adhésion des populations nous invite à davantage d’efforts » (Alassane Ouattara)

« La forte adhésion de nos concitoyens à nos politiques et notre ambition pour la Côte d'Ivoire nous invite à faire davantage d'efforts pour accélérer le rythme d'exécution des programmes et projets et permettre d'améliorer plus vite les conditions de vie de nos populations », a déclaré le président de la République, Alassane Ouattara.



C'était le 07 janvier au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, à l'occasion du premier conseil des ministres de la nouvelle année 2026. « Notre ambition pour une grande Côte d'Ivoire doit se traduire sur le terrain, à travers des actions efficaces, innovantes et durables », a dit Alassane Ouattara.



Tout en félicitant le Premier ministre Robert Beugré Mambé et son gouvernement pour les nombreux acquis, il a réaffirmé son engagement à respecter le contrat social avec la population, à savoir la consolidation de la paix, de la sécurité et de la solidarité nationale et le développement économique et social.



Dans son discours, le Premier ministre est revenu sur le bilan obtenu au cours de l'année qui vient de s’achever : « Le gouvernement a intensifié la mise en œuvre de réformes et de projets structurants visant l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes tout en renforçant l'investissement privé et l'attractivité du pays ».



Il a ajouté qu'en 2025, le chef de l'État a présidé 17 conseils de ministres suite aux 30 conseils de gouvernement tenus. « Ces séances ont permis d'adopter 26 projets de loi, 13 projets d'ordonnances et 226 mesures générales dans le cadre des décrets d'un important organigramme des ministères », a-t-il soutenu.



En ce qui concerne les mesures individuelles, les conseils de ministres en ont adopté 125, dont 27 communications, 19 décrets de nomination d'ambassadeurs et 74 projets de décrets de nomination dans les départements ministériels. Enfin, le président Alassane Ouattara a promulgué 30 lois au cours de cet exercice 2025.