Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : « La forte adhésion des populations nous invite à davantage d’efforts » (Alassane Ouattara)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Janvier 2026



Côte d’Ivoire : « La forte adhésion des populations nous invite à davantage d’efforts » (Alassane Ouattara)
« La forte adhésion de nos concitoyens à nos politiques et notre ambition pour la Côte d'Ivoire nous invite à faire davantage d'efforts pour accélérer le rythme d'exécution des programmes et projets et permettre d'améliorer plus vite les conditions de vie de nos populations », a déclaré le président de la République, Alassane Ouattara.

C'était le 07 janvier au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, à l'occasion du premier conseil des ministres de la nouvelle année 2026. « Notre ambition pour une grande Côte d'Ivoire doit se traduire sur le terrain, à travers des actions efficaces, innovantes et durables », a dit Alassane Ouattara.

Tout en félicitant le Premier ministre Robert Beugré Mambé et son gouvernement pour les nombreux acquis, il a réaffirmé son engagement à respecter le contrat social avec la population, à savoir la consolidation de la paix, de la sécurité et de la solidarité nationale et le développement économique et social.

Dans son discours, le Premier ministre est revenu sur le bilan obtenu au cours de l'année qui vient de s’achever : « Le gouvernement a intensifié la mise en œuvre de réformes et de projets structurants visant l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes tout en renforçant l'investissement privé et l'attractivité du pays ».

Il a ajouté qu'en 2025, le chef de l'État a présidé 17 conseils de ministres suite aux 30 conseils de gouvernement tenus. « Ces séances ont permis d'adopter 26 projets de loi, 13 projets d'ordonnances et 226 mesures générales dans le cadre des décrets d'un important organigramme des ministères », a-t-il soutenu.

En ce qui concerne les mesures individuelles, les conseils de ministres en ont adopté 125, dont 27 communications, 19 décrets de nomination d'ambassadeurs et 74 projets de décrets de nomination dans les départements ministériels. Enfin, le président Alassane Ouattara a promulgué 30 lois au cours de cet exercice 2025.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/01/2026

Tchad : incendie dans une boutique à Abtouyour, plus de 20 millions de FCFA partis en fumée

Tchad : incendie dans une boutique à Abtouyour, plus de 20 millions de FCFA partis en fumée

Tchad : le CAMOJET dresse le bilan des activités de l'année écoulée Tchad : le CAMOJET dresse le bilan des activités de l'année écoulée 08/01/2026

Populaires

Tchad : Le COM-FIR et d'autres personnalités en visite à l’ENASTIC d'Amdjarass suite aux récents incidents

08/01/2026

Tchad : elle tente d'introduite de la drogue en prison, ​par amour pour son mari incarcéré

08/01/2026

Niger : intégration de 11015 enseignants contractuels à la Fonction publique

08/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter