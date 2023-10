Côte d’Ivoire : Le CHR de Korhogo réhabilité et prêt pour accueillir la CAN 2023

Abidjan, le 27 octobre 2023 - Réhabilité et disposant désormais d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) , le CHR de Korhogo est prêt pour accueillir la CAN 2023, a constaté le Ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre N'Gou Dimba, le jeudi 26 octobre 2023, lors d'une visite au CHR de Korhogo.