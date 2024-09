Côte d'Ivoire : Le gouvernement met en place une stratégie globale pour lutter contre l'orpaillage illégal

L'orpaillage illégal cause des destructions environnementales, des conflits et des activités criminelles dans les villages, comme le témoignent des habitants de Kong, a annoncé ce 3 septembre, le gouvernement ivoirien.



En 2023, la Côte d'Ivoire a identifié 1 098 sites d'orpaillage illégal, avec une population d'environ 24 000 orpailleurs, entraînant des pertes économiques de plus de 3 000 milliards FCFA par an et la disparition de plus de 142 tonnes d'or.



Conscient des conséquences de l'orpaillage illégal, le gouvernement a lancé une offensive pour encadrer l'extraction des ressources précieuses, en se basant sur le code minier adopté en 2014.



La Côte d'Ivoire travaille avec des organisations internationales et utilise des technologies avancées pour surveiller les sites miniers.



En juin 2021, le gouvernement a formé le Groupement Spécial de Répression de l'orpaillage illégal pour soutenir la brigade de répression des infractions au code minier.



Depuis 2019, plusieurs opérations ont permis de démanteler de nombreux sites illégaux, interpellant des centaines de personnes et détruisant des abris et du matériel liés à l'orpaillage.



Le gouvernement a ouvert des chantiers-écoles pour former des artisans miniers professionnels et intensifie les campagnes de sensibilisation sur les dangers de l'orpaillage illégal.



Les autorités encouragent les communautés à se tourner vers des activités durables, comme l'agriculture, pour éviter de dépendre de l'orpaillage illicite.