Côte d’Ivoire : Un hélicoptère militaire s'écrase lors d'un atterrissage d'urgence à Korhogo
Alwihda Info | Par Peter Kum - 28 Octobre 2025
Un hélicoptère de combat de type Mi-24D a dû effectuer un atterrissage d'urgence lundi 27 octobre 2025 à l'aéroport de Korhogo, suite à des problèmes techniques survenus au décollage.
Des photos de l'incident montrent l'appareil, gravement endommagé, couché sur le flanc au bout de la piste.
Selon un communiqué du Ministère de la Défense, cet accident n'a fait aucun blessé parmi l'équipage.
