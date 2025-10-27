AFRIQUE

Côte d’Ivoire : Un hélicoptère militaire s'écrase lors d'un atterrissage d'urgence à Korhogo

Alwihda Info | Par Peter Kum - 28 Octobre 2025

Un hélicoptère de combat de type Mi-24D a dû effectuer un atterrissage d'urgence lundi 27 octobre 2025 à l'aéroport de Korhogo, suite à des problèmes techniques survenus au décollage.