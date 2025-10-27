Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : Un hélicoptère militaire s'écrase lors d'un atterrissage d'urgence à Korhogo


Alwihda Info | Par - 28 Octobre 2025


Un hélicoptère de combat de type Mi-24D a dû effectuer un atterrissage d'urgence lundi 27 octobre 2025 à l'aéroport de Korhogo, suite à des problèmes techniques survenus au décollage.


Des photos de l'incident montrent l'appareil, gravement endommagé, couché sur le flanc au bout de la piste.



Des photos de l'incident montrent l'appareil, gravement endommagé, couché sur le flanc au bout de la piste.





Selon un communiqué du Ministère de la Défense, cet accident n'a fait aucun blessé parmi l'équipage.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


