Côte d'Ivoire : Vers une éducation plus équitable pour tous à l'horizon 2030

Le 26 septembre 2024, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (MENA) a organisé un atelier bilan pour évaluer les avancées réalisées en matière d'égalité des genres dans le système éducatif ivoirien. Cet événement marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique genre du ministère, adoptée en 2020.



La Direction de l'Égalité et de l'Équité du Genre (DEEG), créée spécifiquement pour traiter de cette question, a pour ambition de faire de l'éducation ivoirienne un modèle d'équité à l'horizon 2030. Selon Dr Brou Georgette, directrice par intérim de la DEEG, l'objectif est de garantir à tous, filles et garçons, les mêmes chances d'accès, de maintien et de réussite dans le système éducatif.



Ces dernières années, des progrès significatifs ont été accomplis grâce aux réformes impulsées par la ministre Mariatou Koné et au soutien de partenaires financiers. L'atelier a permis de dresser un bilan de ces avancées et d'identifier les défis qui restent à relever pour atteindre l'égalité des chances.



Fort des enseignements tirés de cet atelier, le ministère de l'Éducation va poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre des actions concrètes en faveur de l'égalité des genres dans le système éducatif.



En s'engageant résolument en faveur de l'égalité des chances, la Côte d'Ivoire montre l'exemple et contribue à la construction d'une société plus juste et plus équitable.