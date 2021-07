Côte d’Ivoire : la BAD va soutenir la création de chaînes de valeur agricoles

Depuis 2015, la Banque africaine de développement, dont les siège est à Abidjan a multiplié par quatre, ses investissements en Côte d’Ivoire pour porter son portefeuille à 2,7 milliards de dollars américains. En effet, la BAD va soutenir la Côte d’Ivoire dans la création de chaînes de valeur agricoles afin de créer davantage d’emplois et de rendre la croissance économique plus inclusive, a affirmé le 6 juillet dernier, le président de l’institution, Dr Akinwumi A. Adesina.



« La Banque africaine de développement va accompagner le gouvernement ivoirien dans la création de chaînes de valeur agricoles, pour la banane, la mangue, l’huile de palme, l’anacarde (ou noix de cajou), le café, le cacao... Il y aura des investissements pour transformer les zones rurales en zones de création de richesse pour les populations », a déclaré le président de la Banque, au sortir d’une audience avec le chef du gouvernement de la Côte d’Ivoire, Patrick Achi.



Le portefeuille en cours de la Banque en Côte d’Ivoire est constitué de 38 opérations totalisant des engagements de 2 754,4 millions de dollars, avec une prédominance des infrastructures de transport (43,5%), suivis de l’énergie (23,6%), de l’agriculture (19,2%), de la gouvernance (8,6%), du social (5%) et de l’eau et assainissement (0,1%).