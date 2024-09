Côte d’Ivoire : la filière anacarde offre de nombreuses opportunités

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, a exhorté les investisseurs nationaux et internationaux à s'établir en Côte d'Ivoire, et à saisir les nombreuses opportunités d’investissement qui s’offrent à eux dans le secteur anacarde.



Il a lancé cet appel à l’ouverture du Forum d’investissement dans la filière anacarde en Côte d’Ivoire, le lundi 23 septembre 2024 à Abidjan. Selon le ministre, la valeur ajoutée à réaliser à travers la transformation locale de ce produit est encore largement sous-exploitée. « Avec 21% de taux de transformation en 2023, nous sommes encore loin de notre objectif qui est de transformer jusqu’à 50% de notre production à l’horizon 2030 », a-t-il souligné.



C’est pourquoi il a relevé que les investissements permettront d’accroître, dans des conditions compétitives, les capacités nationales de production et de transformation de la noix de cajou. Il a rappelé que la production annuelle de noix de cajou a doublé en une décennie. Elle est passée à 1,2 million de tonnes en 2023 contre 500 000 tonnes en 2013.



Ces performances sont la résultante de la politique cohérente menée par le gouvernement qui a mis en œuvre plusieurs programmes et projets visant à repenser la filière cajou, et envisager des stratégies innovantes, en vue d’encourager les investissements.



Il faut noter que trois protocoles d'accord ont été signés entre le Conseil coton anacarde et des investisseurs pour un montant d'au moins 16 milliards de FCFA lors de ce Forum.