Côte d’Ivoire : la ministre Mariatou Koné partage l’expérience de son pays sur l’éducation numérique à Dakar

La ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, par ailleurs présidente de la Conférence des ministres des États et gouvernements de la Francophonie, a conduit les 28 et 29 octobre 2024 à Dakar (Sénégal), une délégation à un séminaire des pays d’Afrique francophone et lusophone sur les compétences numériques et sur l’intelligence artificielle.



Ce séminaire qui fait suite au lancement de la stratégie de la digitalisation de l’éducation en Côte d’Ivoire et de la publication intelligence artificielle (IA) et Éducation, permettra de partager les connaissances sur les compétences numériques en IA, pour les enseignants et les élèves, suivis d’un soutien au niveau des pays pour le développement de cadres de compétences.



La ministre Mariatou Koné a insisté sur la pertinence de cet atelier subrégional.« Cet évènement offre une belle opportunité d’échanger sur nos expériences en matière de numérique éducatif et d’intelligence artificielle, de réfléchir sur nos défis et de bâtir ensemble des stratégies qui nous permettent d’assurer un développement du numérique au service de la qualité de nos systèmes éducatifs respectifs », a-t-elle souligné.



Par ailleurs, elle a indiqué que le numérique éducatif et l’intelligence artificielle doivent réduire les inégalités, en offrant une éducation de qualité, et en favorisant l’apprentissage collaboratif.



L’activité a enregistré la participation de la directrice générale adjointe de l’UNESCO, Stefania Giannini, de plusieurs représentants d’institutions internationales ainsi que celle de Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale du Sénégal et de Henry Mané, ministre de l’Éducation nationale et de la Recherche scientifique de la Guinée-Bissau.