Côte d’Ivoire : la ministre de l’Education lance le processus de la réforme curriculaire au collège

En présence de plusieurs acteurs du système éducatif, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement, le 6 août 2024 à Abidjan, du processus de réforme curriculaire des collèges.



Selon Mme Mariatou Koné, cette réforme est en lien avec la vision du chef de l’État pour qui l’accès à l’école doit être équitable, inclusif et qualitatif, tout en impliquant la prise en charge de tous les enfants.



Par ailleurs, elle s’inscrit dans un contexte démographique marqué par une très forte augmentation des flux d’élèves se présentant à l’entrée du collège avec un taux de 58% d’orientés dans les établissements privés. Inscrite dans la dynamique de l’opérationnalisation des recommandations des États généraux de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (EGENA), la présente réforme permettra d’adapter les curricula aux compétences du 21ème siècle et au marché de l’emploi.



Les compétences transmises doivent préparer tous les élèves à une entrée réussie dans la vie d’adulte, et surtout, à la responsabilité citoyenne quel que soit leur choix d’orientation à la fin du cycle obligatoire de l’enseignement de base.



Pour sa part, le directeur de la Pédagogie et de la formation continue par intérim, Ouattara Drissa, a indiqué que les travaux aboutiront à l’élaboration de documents de référence, en lien direct avec les finalités et les contenus d’enseignement-apprentissage.