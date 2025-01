Côte d’Ivoire : la production de pétrole brut va atteindre près de 60 000 barils par jour

Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, a annoncé que la production de la phase 2 du gisement pétrolier Baleine atteindra 50 000 à 60 000 barils par jour contre 35 000 prévus. C'était au terme du Conseil des ministres du 15 janvier 2025 à Abidjan.



Quant au gaz naturel, la production sera de 50 à 60 millions de pieds cubes par jour, contre une prévision de 40 à 60 millions de pieds cubes par jour (soit une performance de 25% à 50%). La production cumulée des phases 1 et 2 de Baleine permettra d'atteindre un total de 75 000 à 85 000 barils par jour de pétrole brut et de 80 à 85 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel.



Les informations collectées à partir des travaux des phases 1 et 2 permettront d'affiner les études de la phase 3, dont la décision finale d'investissement interviendra fin 2025. La production escomptée de cette troisième phase devrait porter la production totale du gisement Baleine à 150 000 barils par jour de pétrole brut et à 200 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel.



Ces performances au niveau du gisement Baleine porteront la production nationale d'hydrocarbures entre 82 000 à 92 000 barils par jour de pétrole brut et 315 à 320 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel.



À l'horizon 2028, cette production nationale d'hydrocarbures atteindra 200 000 de pétrole brut et 450 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel. Cette avancée majeure illustre l'engagement de la Côte d'Ivoire à positionner le secteur des ressources extractives et énergétiques comme un levier de croissance soutenue et durable.



Il faut noter que le 28 décembre 2024, ENI Côte d'Ivoire Limited et son partenaire PETROCI Holding, ont démarré avec succès la production de la phase 2 du gisement pétrolier Baleine, conformément au calendrier de développement validé par le gouvernement sur les blocs adjacents CI-101 et CI-802.