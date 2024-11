Côte d’Ivoire : la sécurité juridique comme axe stratégique de l’attractivité

La Côte d’Ivoire entend faire de la sécurité juridique un axe stratégique de son attractivité.



Cette préoccupation était au centre des interventions, ce mercredi 6 novembre, à Abidjan-Cocody, lors d’un colloque international organisé par le Barreau de Côte d’Ivoire, à l'occasion de ses 65 ans, sous le thème : « Rôle et contribution des avocats à la sécurité juridique et judiciaire ».



« Le président Alassane Ouattara a fait de la sécurité juridique un axe stratégique au cœur des éléments qui composent l'attractivité de la Côte d'Ivoire », a fait savoir Ally Coulibaly, Grand Chancelier de l’Ordre national. Puis d'ajouter : « Il revient à la grande famille du droit, singulièrement aux avocats, d'aider à rassurer aussi bien les populations que les Institutions. »



Représentant le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mamadou Touré, ministre en charge de la Jeunesse, a, pour sa part déclaré : « Un environnement juridique stable et prévisible est fondamental pour l'instauration de la confiance des citoyens et des acteurs économiques en la justice et conséquemment pour la prospérité d'un État. »



« Les avocats jouent un rôle clé dans la préservation de la sécurité juridique », a plaidé Me Florence Loan Messan, nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats.



Après la cérémonie d'ouverture de ce colloque, marquée par l'élévation du Grand Chancelier Ally Coulibaly, parrain de la cérémonie, à la dignité suprême des amis du Barreau de Côte d’Ivoire, une exposition photo retraçant l'histoire dudit barreau a été visitée.