Côte d’Ivoire : lancement de deux initiatives pour accélérer la digitalisation

L'évaluation de l'état de préparation au numérique (DRA) et le projet de référence pour le numérique en Afrique de l'Ouest (Digital Flagship for West Africa), deux importantes initiatives, visant à accélérer la transformation digitale en Côte d'Ivoire, ont été lancées le 18 novembre 2024 à Abidjan-Plateau.



C'était au cours d'une cérémonie organisée par le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), en partenariat avec le ministère de la Transformation numérique et de la Digitalisation et l'ambassade de l'Italie en Côte d'Ivoire, autour du Thème : « Accélérer la transformation digitale pour une Côte d'Ivoire inclusive et connectée ».



Le ministre ivoirien de la Transition numérique et de la Digitalisation a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à continuer de faire du numérique une priorité stratégique. « Bien qu'une simple étape, nous concrétisons ici une vision, celle d'une Côte d'Ivoire résolument engagée sur la voie de la transformation digitale tel que préconisé par le président de la République, Alassane Ouattara », a dit Ibrahim Kalil Konaté.



L'ambassadeur d'Italie, Arturo Luzzi, a exprimé son ambition de créer un partenariat stratégique avec le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, avec l'implication des entreprises italiennes dans le domaine de l'innovation numérique. « Notre but est de collaborer afin que le numérique devienne le moteur d'un développement durable et inclusif », a-t-il dit.



La représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, Blerta Cela, a, pour sa part, engagé toutes les parties prenantes à jouer leurs rôles pour faire de la Côte d'Ivoire un pays connecté et accéléré sur le plan numérique. Il faut noter que l'évaluation de l'état de préparation au numérique, un outil propre au PNUD, vise à aider le gouvernement et le PNUD à établir les priorités numériques nationales basées sur des preuves et assorties d'une analyse pertinente.



Elle permet de soutenir les opportunités numériques qui peuvent aider à atteindre les objectifs de développement durable. L'évaluation fournit également une vue d'ensemble de la préparation numérique nationale. Financé par le gouvernement italien, le projet de référence pour le numérique en Afrique de l'Ouest a pour objectif de catalyser les opportunités de développement numérique transformateur en Côte d'Ivoire en tirant parti de l'expertise et du financement italiens.



Il ambitionne d'améliorer la connectivité dans les zones rurales et isolées, réconcilier l'accès aux infrastructures de connectivité numérique, favoriser le développement de systèmes numériques publics. Environ 100 invités issus de ministères, d'organisations internationales, des secteurs privé et public, et de la société civile, ont participé à cette cérémonie.