Côte d’Ivoire : le PM rencontre la diaspora ivoirienne aux Emiratas Arabes Unis

Le Premier ministre de Côte d’Ivoire, Dr Beugré Mambé, a échangé avec la diaspora ivoirienne aux Émirats Arabes Unis, le dimanche 24 novembre.



Il a souligné l’importance de la contribution de chacun au développement, et au rayonnement du pays. Il a également évoqué des initiatives majeures, notamment la mise en place prochaine d’un organisme dédié à soutenir les projets entrepreneuriaux des Ivoiriens de la diaspora.



« La Côte d’Ivoire connaît un développement constant, régulier et qui fait de ce pays une bonne référence en Afrique. Le taux de croissance moyen par an est d'environ 7 % (...) Cela veut dire qu’il y a des opportunités, et vous avez votre place dans cette dynamique », a indiqué le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire.