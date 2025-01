Côte d’Ivoire : le gouvernement remet des chèques aux acteurs culturels ivoiriens

Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, et Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, ont, au nom du gouvernement, procédé, le 08 janvier 2025, au Musée des civilisations, sis à Abidjan-Plateau, à la remise de chèques aux acteurs culturels. C’était en présence de Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, témoignant ainsi la solidarité gouvernementale.



Cette cérémonie s'inscrit en effet dans le cadre de « Initiative fin culture », en vue de la mise en œuvre du guichet de financement doté d'un fonds de 1 milliard de FCFA destiné à soutenir les projets innovants dans le secteur des arts et de la culture, en partenariat avec Orange Bank et Birimian.



« Ce partenariat innovant est un élément concret de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État de faire de l'accès au financement l'un des leviers majeurs pour accompagner la croissance des acteurs des industries culturelles et créatives », a déclaré la ministre Françoise Remarck, avant de souligner la volonté du gouvernement de « faire de la Côte d'Ivoire le hub de l'industrie culturelle en Afrique ».



Engagé dans ce programme à travers l'Agence Emploi Jeune (AEJ), le ministre Mamadou Touré a, pour sa part, expliqué : « Nous avons eu 126 projets pour 1 304 574 721 FCFA, présentés au comité, mais il n'y a que 13 projets qui ont pu être validés parce que remplissant toutes les conditions pour 144 500 000 FCFA. »



Cependant, l'ambition du gouvernement étant de faire en sorte que le montant d'un milliard soit consommé au bout d'une année, une deuxième cohorte a été annoncée par le ministre en charge de la Jeunesse, pour laquelle les dossiers de candidature sont reçus du 08 janvier au 15 février 2025.



Les appuis octroyés vont de 1 000 000 FCFA à 5 000 000 FCFA pour les projets en création, et jusqu'à 20 000 000 FCFA pour les activités en développement. Ces prêts ont un taux de 8% et sont remboursables sur 36 mois. Les bénéficiaires, issus des arts du spectacle, des arts plastiques, de la mode et du design, du livre et du cinéma/audiovisuel, doivent être âgés de 18 à 55 ans.