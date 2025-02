Côte d'Ivoire : les actes de justice désormais accessibles depuis une plateforme sécurisée et digitalisée

La démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement de lutter contre la fraude documentaire, enjeu majeur pour la crédibilité de l'Administration ivoirienne. « C'est une victoire dans la quête de transparence et d'intégrité au sein de notre Administration publique », a déclaré Jean Sansan Kambilé.



Cette plateforme sécurisée et digitalisée, a souligné le ministre, est dans sa phase pilote dans les juridictions de Dabou et de Yopougon. Dans les mois à venir, le processus sera étendu à toutes les juridictions. Pour l'heure, la plateforme ne concerne que le certificat de nationalité. Elle permettra d'accéder également à d'autres documents comme le casier judiciaire.



Cette innovation vient simplifier les démarches des citoyens. « Désormais, plus besoin de se déplacer à plusieurs reprises pour obtenir un certificat de nationalité. La demande et la délivrance se font plus rapidement, réduisant considérablement les délais d'attente. L'accès aux documents judiciaires est ainsi facilité », a-t-il assuré.



Jean Sansan Kambilé a assuré que toutes les informations collectées sont sécurisées et utilisées dans le strict respect des lois ivoiriennes et internationales. Cette plateforme, a-t-il fait savoir, repose, en effet, sur des technologies modernes qui garantissent l'authenticité, la traçabilité et la sécurité des documents délivrés.



Grâce au Cachet Électronique Visible (CEV), un sceau numérique qui remplace les tampons physiques et garantit l'authenticité des documents judiciaires, les documents, a-t-il dit, sont infalsifiables et peuvent être vérifiés facilement. En plus, l'application mobile "VERIF by ONECI" permet aux citoyens, aux institutions et aux entreprises de vérifier instantanément et hors ligne l'authenticité des documents numérisés.



Le Garde des sceaux a invité les usagers et les professionnels du droit et de l'Administration à s'approprier la plateforme.