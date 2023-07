Côte d'Ivoire : nouvelles règles de départ à la retraite pour les fonctionnaires avec une date unique

En vue de corriger les disparités dans la gestion des fins de carrière du personnel de l’État et de ses démembrements, et d’assurer, efficacement, leur renouvellement, la date de départ à la retraite a été fixée au 31 décembre pour tous les Fonctionnaires et Agents de l’Etat atteints par la limite d’âge de départ à la retraite au cours de la même année.



Ce décret détermine une date unique de départ à la retraite et une date unique de radiation pour tous les fonctionnaires et agents de l’Etat atteints par la limite d’âge de départ à la retraite au cours de la même année. Ainsi, quelle que soit la date anniversaire de leur naissance, il fixe au 31 décembre la date de départ à la retraite de tous les fonctionnaires et agents de l’Etat atteints par la limite d’âge de départ à la retraite au cours de la même année, et fixe au 1er janvier de l’année suivante la date de leur radiation de la Fonction Publique.



Par conséquent, les fonctionnaires et agents de l’Etat atteints par la limite d’âge de départ à la retraite, avant le 31 décembre de l’année en cours, sont maintenus en activité jusqu’à cette date, et radiés le même jour, à savoir le premier jour de l’an suivant, en vue de corriger les disparités dans la gestion des fins de carrière des personnels de l’État et de ses démembrements et d’assurer efficacement leur renouvellement.