Côte d'Ivoire : ouverture du séminaire de la défense pénale du barreau

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, a présidé, le lundi 24 février 2025 à Abidjan-Cocody, l'ouverture du séminaire relatif à la défense pénale, organisé par le barreau de Côte d'Ivoire, en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats, Me Florence Loan-Messan.



Cet événement majeur, dédié au renforcement de compétences des avocats et à la promotion des droits de la défense, est l'occasion pour l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire de réfléchir su les enjeux fondamentaux de la justice pénale, et au rôle central des avocats dans la préservation des droits et des libertés.



Prévu se tenir du 24 au 28 février 2025, le séminaire a pour thème : « L'avocat pénaliste, un acteur majeur du changement : rôles et responsabilités dans la justice de l'État de droit pour une justice plus efficace et plus humaine ». « Nous organisons cette semaine pour aborder toutes les préoccupations qui concernent la défense pénale en Côte d'Ivoire. Il s'agit, entre autres, des détentions prolongées, du procès équitable, de comment défendre les droits des Ivoiriens dans un état de droit », a expliqué le bâtonnier Florence Loan-Messan.



Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion de ce séminaire pour adresser des doléances au ministre Sansan Kambilé, dont son accompagnement pour le début effectif des activités du centre de formation professionnelle. Le Garde des Sceaux a, pour sa part, souligné l'engagement du gouvernement à accompagner les avocats en renforçant les moyens alloués au barreau dans le cadre de la tenue des sessions des tribunaux criminels.



Il a aussi appelé à l'union pour relever les défis du droit pénal contemporain. « Les crimes évoluent, les infractions transfrontalières se multiplient, et seule une approche concertée et résolument moderne nous permettra de répondre efficacement à ces nouvelles réalités. L'union, la synergie de nos actions sont les clés de cette transformation », a-t-il souligné.



Ce séminaire, faut-il le noter, marque le lancement de l'École de la défense pénale du barreau, une école créée par le barreau de Côte d'Ivoire pour renforcer les capacités des avocats.