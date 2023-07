Côte d’Ivoire : plus de 2,3 milliards Fcfa versés aux artistes en 2022

En termes de perception, a indiqué le DGA Serge Akpatou, le Burida a perçu 4.764.802.518 FCFA au titre de l’année 2021, et 4.703.550.710 FCFA au titre de l’année 2022. « Ces sommes servent principalement à la rémunération des titulaires de droits nationaux et étrangers qui nous ont confié leurs droits en gestion », a-t-il souligné.



À en croire l’invité du CICG, le Burida gère un répertoire pluridisciplinaire composé de près de 150 000 œuvres et enregistrements concernant à la fois, le droit d’auteur et les droits voisins et couvrant cinq (05) catégories d’arts à savoir, la musique, la littérature, l’audiovisuel, les arts visuels et les arts de la scène ou spectacles vivants.



Au 31 décembre 2022, a-t-il poursuivi, le répertoire du Burida compte 9 684 membres, dont 7 639 titulaires de droit d’auteur et 2 045 titulaires de droits voisins.



En outre, Serge Akpatou a fait savoir que le Burida s’occupe de la prise en charge sociale des artistes. Il a fait cas d’une assurance santé qui bénéficie au couple du membre + 4 de ses enfants à hauteur de 80%, du Fonds Retraite Burida qui fait l’objet de ponction sur les droits dont bénéficient les artistes, et de l’Allocation vieillesse versée par le Burida.



Le Burida occupe le 3è rang, en 2022, au classement de la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC) des sociétés ayant perçus le plus de droit en Afrique au titre de l’année 2021.



Placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, le Bureau ivoirien du droit d’auteur (Burida) est un organisme créé par décret n° 81-232 du 15 avril 1981. Il est chargé sur le territoire national d’assurer, au profit des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, la gestion des droits d’auteur et des droits voisins.