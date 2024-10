Côte d’Ivoire : un Plan stratégique pour le développement du secteur numérique

Le directeur de la Régulation des Télécommunications à l'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ARTCI), Guy-Michel Kouakou, a présenté un Plan stratégique ambitieux dénommé CAP 26, destiné à développer le secteur du numérique en Côte d’Ivoire.



C’était à l’occasion de la Conférence de presse hebdomadaire du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), « Tout Savoir Sur », le mardi 29 octobre 2024 à Abidjan.



« Pour soutenir le développement du secteur, l’ARTCI a adopté depuis 2023 un Plan Stratégique ambitieux dénommé CAP 26, basé sur des axes prioritaires, notamment, le renforcement des études de marché des impacts économiques pour soutenir des décisions de régulation », a déclaré Guy-Michel Kouakou.



Ce Plan 2026 inclut également la mise en œuvre d’une stratégie globale d’amélioration continue de la qualité de service des réseaux de télécommunications ouverts au public et la mise en œuvre d’une régulation par la donnée pour assurer une régulation collaborative.



Tout comme le développement d’observatoires sur les tarifs et la satisfaction client, permettant une meilleure compréhension des besoins et des attentes des consommateurs, ainsi que l’établissement d'un cadre de cybersécurité robuste pour la protection des infrastructures critiques.



A en croire Guy-Michel Kouakou, l’ARTCI, en tant que régulateur multisectoriel, continuera d’offrir un cadre solide, équitable, et transparent à l’ensemble des parties prenantes pour garantir un développement harmonieux et durable du numérique en Côte d’Ivoire. Il a appelé à la poursuite des efforts pour faire du numérique un des catalyseurs de l’essor économique de notre pays, la Côte d'Ivoire.