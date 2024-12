Côte d’Ivoire : une opération pour sécuriser les plans d’eaux et les plages pendant les fêtes

L'opération de sécurisation des plans d'eaux et des plages dénommée Espadon 3 a été lancée le 20 décembre 2024 à la place Beach d'Assinie.



Cette opération qui vise à la sécurisation et à la propreté des plages, et surtout à la préservation de la vie humaine, en se fixant comme objectif « zéro noyade et zéro acte criminel pour les fêtes de fin d'année », a été lancée par le ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, Célestin Serey Doh.



À l’occasion, Célestin Serey Doh a appelé les agents à la vigilance : « Je voudrais, ici et solennellement, vous exhorter à la vigilance, au sérieux, à l'ardeur et au dévouement pour éviter tout drame et sauver les vies humaines qui pourraient être en péril ». Il a également invité les membres de la société civile à s'y impliquer pour la réussite de cette opération.



« C'est le lieu d'inviter les responsables d'associations, les responsables des communautés ethniques, religieuses et les populations à apporter leur collaboration aux agents des Affaires maritimes afin d'optimiser leur efficacité sur le terrain », a-t-il exhorté.



Cette cérémonie de lancement a été marquée par une remise officielle de matériel roulant dont 13 engins navals, 10 pick-up, 7 véhicules de troupes, 10 quads et 25 motos. Et d’autres équipements, notamment des poubelles, des bouées couronnes, des brouettes, des râteaux et des mégaphones, ont été remis afin de permettre aux agents de contribuer à la propreté et à la sécurité des plages et des espaces aménagés.



Espadon qui est à sa 3ème édition, est une opération d'envergure consistant à déployer temporairement des agents de la police maritime, ainsi que des plongeurs de la Direction générale des Affaires maritimes et portuaires (DGAMP), pour renforcer les effectifs des arrondissements de l'intérieur du pays.