Coup d’état au Gabon : Washington suspend une partie de son aide au profit de Libreville

La Maison Blanche a annoncé dans un communiqué du 26 septembre 2023 qu’elle a suspendu « certains programmes d’aide extérieure au profit du gouvernement du Gabon » pendant qu’elle évalue « l’intervention inconstitutionnelle de membres de l’armée du pays ».



Selon les Etats-Unis, « cette mesure provisoire est conforme aux mesures prises par la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, l’Union africaine et d’autres partenaires internationaux, et continuera de s’appliquer pendant que nous examinons les faits sur le terrain au Gabon ».



Washington a souligné qu’il poursuit néanmoins « les activités opérationnelles du gouvernement des États-Unis au Gabon, y compris les opérations diplomatiques et consulaires qui soutiennent les citoyens américains ».



Le 30 aout dernier, le Président Bongo a été renversé par des militaires sous la commande du Général Brice Oligui Nguema, chef de la Garde républicaine.



La Maison-Blanche avait déclaré, le 30 aout, que les États-Unis « sont profondément préoccupés par la situation au Gabon » où un coup d'État militaire avait eu lieu dans la matinée.



Lors d'un point presse, le porte-parole de la Sécurité nationale à la Maison-Blanche, John Kirby avait déclaré que son pays suit la situation dans le pays d'Afrique centrale « de très, très près ».



« Cela nous préoccupe profondément. Nous resterons un soutien des peuples de la région et un soutien du peuple gabonais », avait-il ajouté.