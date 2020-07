ACTUALITES Coupe d'Afrique des nations : Retour sur les 05 dernières éditions

2012

Ce fut une co-organisation entre la Guinée Équatoriale et le Gabon. Le match d'ouverture s'est déroulé à Malabo( Guinée Équatoriale). Trois sélections étaient données pour favorites : Le Sénégal, le Ghana et la Côte d’Ivoire. L'équipe qui aura surpris les observateurs fut la Zambie coachée par le français Hervé Renard. C'est de là qu'est partie sa popularité sur tout le continent noir. Les chipolopolo de Zambie ont réussi l'exploit de battre les trois grands favoris de la compétition. C'est d'ailleurs eux qui remporteront le trophée. Dans la phase des poules, ils ont défait 2-1 les lions de la Teranga du Sénégal. En demi-finale, ils ont éliminé les Blacks stars du Ghana (1-0) et battu les éléphants de Côte d’Ivoire en finale lors des tirs aux buts.



2013

Dans sa volonté de la faire passer désormais aux années impaires, la confédération africaine de football va acter l'organisation de cette compétition en 2013. Au regard de la défection du pays organisateur, c'est finalement l'Afrique du Sud qui acceptera d'abriter la CAN. Les Supers Eagles du Nigéria, composés en majorité de joueurs locaux et entraînés par un sélectionneur local Stephen Keshi, vont parvenir à s'adjuger le trophée face aux malheureux Étalons du Burkina Faso.



2015

Alors que le Maroc était censé organiser cette édition, il désistera à cause de la crise sanitaire dûe à la pandémie de l'ébola qui avait secoué plus tôt de nombreux pays du continent. La Guinée Équatoriale sauvera la face de l'Afrique en se portant volontier d'organiser la compétition alors qu'il ne restait que 03 mois. Même si son bilan sportif fut négatif, elle réussira tout de même le pari de l'organisation. Ce fut l'année du couronnement tant attendu des Éléphants de Côte d’Ivoire ; eux qui échouaient à chaque édition malgré le fait qu'ils comptaient dans leurs rangs des joueurs de classe mondiale tels Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho, Kolo Touré. Ils avaient subi deux échecs en finale lors des éditions 2006 et 2012. Personne n'aurait pu parier sur cette équipe en 2015. Des figures emblématiques de l'équipe avaient pris leur retraite. L'équipe avait peiné à se qualifier et l'entraîneur Hervé Renard n'était là que seulement depuis 05 mois. Il a réussi à bâtir, en un temps record, un groupe solide doté d'un bon état d'esprit. Il a pu faire un dosage intelligent entre les anciens et quelques uns qui étaient des novices. Sur les 11 titulaires, 05 étaient à leur première CAN( Éric Bailly, Wilfried Kanon, Serge Aurier, Serey Dié et Sylvain Gbohouo). Les Éléphants de Côte d’Ivoire se sont imposés en finale lors des tirs aux buts face aux Blacks stars du Ghana (11-10).



2017

Le Gabon a abrité la compétition 05 ans après l'avoir co-organisée en compagnie de la Guinée Équatoriale. C’est finale l'imprévisible équipe des Lions indomptables du Cameroun qui a raflé la coupe en s'imposant en finale face aux Pharaons d’Égypte (2-1). C'était une équipe du Cameroun composée de nombreux joueurs novices et coachée par le technicien belge Hugo Broos qui était très décrié par le public sportif camerounais.



2019

A 06 mois de la compétition, la confédération africaine de football dessaisira le Cameroun de l'organisation. C'est finalement l’Égypte qui sera désigné pour suppléer la défection du pays de Samuel Eto’o. Ça été la consécration d'un grand champion. En effet, les fennecs d'Algérie ont survolé cette édition. Ils ont surclassé tous leurs adversaires et déroulé un football très plaisant du style brésilien. Le coach Djamel Belmadji a réussi, en peu de temps, à bâtir une équipe compétitive très disciplinée avec surtout des joueurs locaux.

Ces 05 dernières éditions de la coupe d'Afrique des nations restent encore dans la mémoire collective. Pour la prochaine édition qui a été reporté en 2022 à cause de la Covid





