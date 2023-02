Coupe du monde des clubs : le Real Madrid se rapproche de la finale

Au cours de la première partie, le Real Madrid a marqué son premier but à la 42ème minute grâce à Vinicius Junior, qui a joué avec le dossard n° 20.



En seconde partie de jeu, le joueur Frédérico Valverdo, dossard n°15, a inscrit un deuxième but pour le Real Madrid.



Cet événement a excité les supporters de l'équipe espagnole, qui ont assisté à cette rencontre intense et palpitante.