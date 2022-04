Coupe du monde : le Cameroun affrontera le Brésil

Les cinq pays représentent l’Afrique à la Coupe du monde 2022 évolueront dans des groupes difficiles a l’instar de la Tunisie qui affrontera la France, championne du monde en titre tandis que le Cameroun affrontera le Brésil, quintuple vainqueur.



Le Sénégal, champion d'Afrique, affrontera les Pays-Bas dans le groupe A tandis que le Ghana a été versé dans le groupe H pour affronter l'Uruguay dans ce qui sera une revanche du quart de finale de la Coupe du monde 2010.



Le Maroc affrontera la Belgique, deuxième au classement mondial et la Croatie, finaliste de l’édition 2018 de la Coupe du monde et qui compte dans ses rangs de talentueux footballeurs.



Le plus grand espoir de l'Afrique reposera sur le Sénégal, qui a remporté la récente Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, car au côté des Pays Bas, il fera face au Qatar et à l'Équateur, des adversaires moins cotés sur le plan international.



Les Lions de Teranga, dirigés par le capitaine Sadio Mané de Liverpool (Angleterre) ont réussi un bon début d’année avec un sacre continental contre l'Égypte le 6 février dernier.

Aux barrages qualificatifs à la Coupe du monde, ils ont encore éliminés les Pharaons (0-1 et 1-0 puis 3TAB1).



Les Aigles de Carthage de Tunisie affronteront des adversaires plus coriaces dans le groupe D avec les tenants du titre la France, le Danemark et une équipe qui sera connue après les derniers matchs de barrages.



Le Cameroun est dans le groupe G pour affronter le Brésil, l’équipe la plus titrée en Coupe du monde et toujours candidat au titre, la Serbie et la Suisse tandis que le Maroc affrontera la Belgique, le Canada et la Croatie dans le même groupe F.



Le Ghana cherchera à se venger de l'Uruguay qui l'a éliminé en quart de finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud dans des circonstances controversées et affrontera également le Portugal et la Corée du Sud dans le groupe H.



Aucune équipe de la même association continentale n'a été placée dans le même groupe, à l'exception des équipes européennes.



Le tournoi débute le lundi 21 novembre et la finale aura lieu le 18 décembre, une semaine avant Noël.