Covid-19 : La Confédération Africaine de Football s'engage dans la lutte

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Mai 2020

« Restons prudents pour l’Afrique » exhorte les africains à jouer leur rôle contre le COVID-19 en suivant les gestes barrières recommandés.

Le Caire – Aujourd'hui, en s'associant à Speak Up Africa à travers la campagne « Restons prudents pour l’Afrique », la Confédération Africaine de Football (CAF) renforce son engagement d’aider les communautés africaines à se protéger et à protéger leur entourage, contre la menace émergente du COVID-19.



En Afrique, il y a actuellement plus de 84 000 cas confirmés de COVID-19 et 2 771 décès et plusieurs facteurs de risque pourraient faire en sorte que le virus se propage rapidement à travers le continent. Les fortes densités de population, la vie en communauté ainsi que l’accès limité à l'eau et aux installations de lavage des mains augmentent les risques d'infections et de décès dus au coronavirus.



« Restons prudents pour l’Afrique » vise à outiller les communautés et les individus avec des informations sur les mesures préventives simples et éprouvées à prendre pour interrompre la propagation du COVID-19 en Afrique. La campagne inclut des messages clés et des conseils adaptés aux communautés et aux dirigeants africains tout en tenant compte des barrières linguistiques, alphabétiques et culturelles.



Réunis par leur passion commune visant l’atteinte des Objectifs de développement durable, la CAF et Speak Up Africa collaborent pour porter la campagne « Restons Prudents pour l’Afrique » et ses messages éprouvés à un nouveau et plus large public et en vue d’atténuer l’impact de la désinformation sur COVID-19.



Pour soutenir la campagne, la CAF en fera sa promotion par le biais d'une série d'activations sur les réseaux sociaux. En associant légendes, clubs et voix influentes à la campagne, la CAF espère aider à protéger un milliard d'africains contre le COVID-19.



« Quelques soient les origines, les nationalités ou les langues parlées, le football rassemble tout le monde. Malgré l'interruption des compétitions nationales et continentales, nous devons nous unir, tout en gardant nos distances, pour lutter contre la propagation du virus et des fausses informations. Nous sommes fiers de soutenir la campagne « Restons prudents pour l’Afrique » et de participer à la protection du milliard d'africains sur le continent », souligne Abdelmounaïm Bah, Secrétaire Général par intérim de la Confédération Africaine de Football.



La CAF et Speak Up Africa partagent toutes deux l'éthos selon lequel une sensibilisation et des connaissances accrues sur les méthodes appropriées de prévention sanitaire, parmi les communautés en Afrique, sont essentielles pour lutter contre le problème de la désinformation.



« Il est vital que les individus à travers l'Afrique prennent la responsabilité de se protéger et de protéger leurs communautés et leurs familles, en suivant les gestes barrières recommandés. Nous sommes ravis de nous associer à la Confédération Africaine de Football car nous savons qu'elle utilisera sa puissante plateforme pour diffuser les messages de prévention essentiels aux fans de football à travers le continent. Pour empêcher la propagation de COVID-19, nous devons nous unir et travailler vers notre objectif commun », note Yacine Djibo, Fondatrice et Directrice exécutive de Speak Up Africa.



Parce que le sport est un puissant outil pour transformer le continent, tout particulièrement en matière d’initiatives pour la santé, ce partenariat incitera à un changement positif dans les pratiques et les comportements sanitaires.





