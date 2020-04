Covid-19 : annulation du sommet Afrique-France 2020

Les organisateurs du Sommet Afrique-France ont annoncé mardi que dans un contexte de mobilisation nationale et internationale de lutte contre la pandémie de Covid-19 et compte tenu de l'évolution de la gravité de la situation, l'évènement ne pourra pas se tenir.



Le Sommet Afrique-France était initialement prévu pour les 4, 5 et 6 juin 2020 à Bordeaux.



"Les effets de cette crise, tant dans son ampleur que dans sa durée, font peser de nombreuses incertitudes sur le calendrier international, rendant impossible à ce stade, de fixer de nouvelles date en 2020", selon la déclaration des organisateurs.