Covid-19 : le Comité de gestion de crise juge "extrêmement préoccupant" la situation à N'Djamena

Le comité de gestion de crise sanitaire a évalué mercredi la situation épidémiologique du Covid-19 au cours d'une rencontre à la Présidence. Il en ressort une situation sanitaire "extrêmement préoccupante" dans la ville de N'Djamena, informe le ministre de la Communication, Chérif Mahamat Zene.



En moins d'une semaine entre le 30 décembre 2020 et le 5 janvier 2021, 241 patients positifs ont été enregistrés, soit une augmentation à plus de 90%. Cette flambée est essentiellement due au "non respect du protocole établi par la Coordination nationale de riposte sanitaire et des gestes barrières édictés par le gouvernement", selon le Comité de gestion de crise sanitaire.



Le Comité s'est penché sur différentes mesures préconisées pour endiguer la propagation du virus à partir de N'Djamena vers les autres provinces.



Depuis les 1er et 4 janvier 2021, la capitale est isolée des autres provinces du pays par voie terrestre et aérienne.