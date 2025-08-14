Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, une finale de jeux de pétanque organisée par le député de la province


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 14 Août 2025



En vacance parlementaire dans sa circonscription, le député du département de Ouara, Fayçal AbdelKerim Chiguefat, a organisé le 13 août 2025 à Abéché, une finale de jeux de pétanque qui a opposé l'équipe de Ouara à celle de Abougoudam. L'événement s'est déroulé au terrain de pétanque situé au sein de la préfecture.

C'était en présence du délégué provincial en charge de la jeunesse du Ouaddaï, et d’un grand nombre d’amoureux de pétanque. A la fin de cette rencontre, l'équipe de Ouara a arraché la victoire de cette finale. Le président de la Ligue de pétanque du Ouaddaï, Abdoulaye Ngakoutou, a exprimé toute sa gratitude au député Fayçal, pour avoir pensé organisé cette finale à l'honneur de tous les joueurs de cette discipline sportive.

Il a profité de l'occasion pour encourager les joueurs de ce sport de continuer sur cette lancé afin de rehausser le niveau de ce sport. Le député Fayçal AbdelKerim Chiguefat, issu du comité provincial du PLD du Ouaddaï, a salué l'importance de cette activité sportive qui fait bouger la ville chaque après-midi dans ce terrain. Pour lui, la pétanque, au-delà de sa diversité sportive, peut promouvoir les liens sociaux.

Aussi, il faut encourager les jeunes à faire de l'exercice comme moyen de divertissement et de rapprochement. L'événement a été une occasion qui combinait le divertissement et la compétition honorable. Il faut noter que la cérémonie s'est achevée avec la remise des attestations de reconnaissance et des prix aux deux finalistes.


