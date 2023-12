Crise Gabonaise : La Guinée Equatoriale accueille ce 15 décembre le sommet de la CEEAC

Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a récemment remis son rapport d'étape au président en exercice de la CEEAC, Obiang Nguema Mbasogo. Ce rapport, accompagné d'une feuille de route proposée par le gouvernement gabonais, sera soumis et examiné lors d'un sommet prévu à Djibloho le vendredi 15 décembre 2023.



Faustin Archange Touadéra, en tant que président en exercice de la CEMAC et facilitateur de la crise au Gabon, a pris pleinement conscience de l'importance cruciale de cette mission. Il a clairement exprimé sa conviction qu'une déstabilisation dans un pays membre de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) peut avoir des conséquences désastreuses dans les pays voisins.



La remise du rapport d'étape marque une étape importante dans les efforts déployés pour résoudre la crise au Gabon. Le fait que ce rapport soit présenté aux chefs d'État et de gouvernement lors du prochain sommet témoigne de l'engagement sans faille du président Touadéra envers une résolution pacifique et durable du conflit.



La feuille de route proposée par le gouvernement gabonais offre un cadre clair pour les actions à entreprendre afin d'apaiser les tensions et trouver des solutions aux problèmes qui affligent le pays. Cette initiative démontre l'importance accordée par toutes les parties impliquées à trouver une issue positive à cette crise.



Le rendez-vous fixé pour examiner ce rapport lors du prochain sommet souligne également l'urgence accordée à cette question par les dirigeants régionaux. La volonté politique affichée par Faustin Archange Touadéra et Obiang Nguema Mbasogo ainsi que leurs homologues est essentielle pour faire progresser la résolution pacifique des conflits dans notre région.