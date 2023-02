Crise au sein de l'Eglise Évangélique au Tchad : l'annexe de Bébédjia prend position

Le dimanche 5 février 2023, après le culte, les anciens de l'EET3 francophone Bébédjia se sont réunis pour discuter de la situation en cours. Suite à cette rencontre, ils ont pris plusieurs décisions importantes. Tout d'abord, ils ont décidé de ne plus verser de mises en commun ni de dîmes, de ne plus participer à aucune activité ni offrande spéciale, et de ne plus payer leur carte de membres.



Malgré l'intervention de la justice pour favoriser la réconciliation, le Bureau Général des églises évangéliques au Tchad (BGEET) a refusé l'offre, laissant plusieurs églises à travers le pays dans une position de neutralité.



Dans ce contexte, l'Eglise Évangélique au Tchad observera une neutralité totale pendant une durée de trois mois, dans l'attente d'une réconciliation. Cette décision a été prise conformément à l'avis de la justice, dans l'espoir que cela permettra de trouver une solution à la crise qui secoue actuellement l'institution.