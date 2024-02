Crise libyenne : la présidente d’Ethiopie satisfaite de la médiation menée par Denis Sassou-N’Guesso

Sahle-Word Zewde s’est dite heureuse d’avoir échangé avec Denis Sassou-N’Guesso qu’elle « connait depuis des décennies ». « Nous avons échangé surtout sur le grand travail qu’il est en train de faire pour ramener la paix et la stabilité en Libye », a déclaré la présidente éthiopienne à la presse. Et, d’ajouter : « Je suis confiante qu’entre ses mains, on pourra avec la collaboration des autres, arriver à une solution ». Sahle-Word Zewde a dit qu’elle connait l’engagement de Denis Sassou N’Guesso et « donc c’est toujours un plaisir renouvelé que de m’entretenir avec lui », a-t-elle conclu.



Rapport du Comité de haut niveau de l’UA



Pour rappel, la 37ème session ordinaire de l’Union Africaine s’est tenue les 17 et 18 février derniers à Addis-Abeba (Ethiopie). Elle était consacrée aux questions de paix et de sécurité, d’intégration régionale et de développement du continent.



A cette occasion, en sa qualité de président du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, Denis Sassou N’Guesso a présenté un rapport sur les activités menées par ce Comité entre février 2023 et février 2024. Selon ce rapport, des contacts permanents ont été établis entre l’Union Africaine et les différentes composantes de la société libyenne, ainsi qu’avec les leaders politiques et les représentants de la communauté internationale, dans la perspective de la tenue du dialogue inter libyen, préalable à la tenue des élections générales dans ce pays.



« Par leur fréquence, les rencontres et contacts susmentionnés procèdent de la portée et l’urgence de dissiper les méfiances, les incompréhensions et les craintes pour rassurer toutes les parties libyennes ; de consolider le rapprochement des parties par le dialogue constructif ; d’approfondir les négociations engagées pour juguler les écueils et autres mobiles susceptibles de faire encore perdurer la crise libyenne », a souligné le président Sassou-N’Guesso.



Au regard des avancées enregistrées sur la crise libyenne, Denis Sassou-N’Guesso a relevé la nécessité d’une complémentarité des efforts et d’une réelle convergence de vues avec la communauté internationale, pour une sortie de crise en Libye.