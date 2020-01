Crise libyenne : les présidents Sassou et Al-Sisi déterminés à parler d'une seule voix

La Libye est dans une situation plus que préoccupante, notamment après la décision de la Turquie d'aider militairement le gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez El-Sarraj. Porteur d’un message écrit du président égyptien à son homologue congolais, le vice-ministre des affaires étrangères et des affaires africaines, Hamdi Loza a évoqué le sujet avec Denis Sassou-N’Guesso.



Au sortir de l’audience, le diplomate égyptien a révélé à la presse que <<le message="" se="" rapporte="" à="" l'escalade="" que="" la="" libye="" subit="" ces="" derniers="" jours="" et="" une="" consultation="" étroite="" entre="" les="" deux="" chefs="" d'État,="" pour="" voir="" ce="" l'afrique="" pourrait="" faire="" mettre="" fin="" aux="" combats="" avoir="" un="" processus="" politique="" qui="" mène="" réconciliation="" pacification="" de="" avec="" participation="" efficace="">>. Il ne faut pas laisser autres pays faire, sans que l'Afrique elle-même ne réagisse et ne prenne d'initiative pour trouver une solution à la crise libyenne, a déclaré Hamdi Loza.



Dans plusieurs rencontres internationales sur la Libye, le chef de l’Etat congolais a toujours réclamé la prise en compte par la communauté internationale de la voix de l’Afrique dans le règlement de la crise dans ce pays qui se désagrège depuis 2011.



A noter que, depuis avril 2019, les combats opposent l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar et les forces du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, pour le contrôle de Tripoli, la capitale.