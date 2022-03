Crise ukrainienne : l’OCI appelle à une solution politique

Le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique a indiqué mardi suivre avec préoccupation l'évolution de la situation en Ukraine. Il exhorte les parties concernées à œuvrer à la résolution de la crise par des moyens pacifiques afin d'éviter ses répercussions sécuritaires et humanitaires.



Le secrétariat général renouvelle son soutien à tous les efforts internationaux visant à encourager le dialogue et l'engagement diplomatique, à apaiser les tensions et à initier des mesures de trêve.



Il exhorte également les parties concernées à poursuivre les négociations en vue d'une solution politique garantissant l'établissement d'une paix et d'une stabilité durables dans la région et préservant la sécurité et la sûreté de ses peuples.