Culture Urbaine : Le jeune artiste de l'Afro Urbain dévoile son nouveau concept "Chamata"

Ce nouveau concept apporte une nouvelle sensation en provenance du Tchad et aborde le comportement d'une jeune demoiselle à la personnalité froide, suscitant l'intérêt des mélomanes.



"Trophée Set a exprimé : "Nous avons longuement hésité à partager ce concept avec vous, mais je pense qu'il est temps de plonger un peu plus profondément dans ce milieu pour atteindre le maximum des amateurs d'Afro Urbain."



Des artistes, des promoteurs, des influenceurs et des acteurs de la culture tchadienne ont répondu présents pour donner leur point de vue sur ce concept qui sera promu dans le monde du showbiz sous la direction de Zaparo le Migrant en tant que manager. "Nous avons un défi majeur, qui est de valider notre concept auprès des consommateurs afin d'être remarqués, et pour cela, nous comptons sur la collaboration et le soutien de tous", déclare le manager.



Trophy Set, de son vrai nom Raadembaye Arsène, ne compte pas s'arrêter là dans sa quête d'authenticité. Après "Serious Love" en début d'année 2023, "Chamata" est désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal.