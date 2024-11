Cybersécurité en Afrique : Les secteurs gouvernementaux et financiers sont durement touchés (rapport)

Les récentes conclusions de Positive Technologies, une entreprise russe spécialisée dans la cybersécurité, ont révélé une augmentation des cyberattaques ciblant les gouvernements et les institutions financières africains. Les pirates informatiques exploitent les infrastructures faibles à des fins de gains financiers et d'espionnage, le Nigéria, l'Algérie, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud étant les pays les plus touchés.



Le rapport a mis en évidence la façon dont les attaquants ciblent ces secteurs, vendant souvent des données volées sur le dark web pour un montant pouvant atteindre 3 000 dollars par accès. Les secteurs des télécommunications et de l'industrie sont également touchés, les cybercriminels s'attaquant aux données sensibles des clients et à l'interruption de la production.



S'exprimant lors d'une conférence de presse en marge du Forum de partenariat #Russie-Afrique, Andrey Bedran, directeur du développement technique et de la promotion chez Positive Technologies, a déclaré que les pays africains accordent actuellement une grande attention à la cybersécurité, précisément en termes de criminalité. Selon lui, cela est dû au fait que la région connaît une croissance active des entreprises.



"De nombreuses activités manufacturières se déplacent vers les pays africains, [...] des projets énergétiques émergent, des projets conjoints avec la Russie et l'Afrique pour l'extraction de ressources naturelles, y compris, par exemple, l'uranium et le nickel, apparaissent. Il y a le développement des routes maritimes, le travail avec les ports. Tout cela a un impact sur l'infrastructure qui est construite à partir de zéro, et dans cette infrastructure [...] la cybersécurité est souvent oubliée", a expliqué M. Bedran.



Il a ajouté qu'il existe des entreprises où les technologies de l'information sont bien développées : infrastructure informatique et réseau, systèmes de stockage de données et solutions en nuage. Cependant, dans le même temps, ces entreprises manquent pratiquement de solutions de cybersécurité.